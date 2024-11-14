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İspanya, İsrail'in Batı Şeria İlhakına Kesin Red

İspanya, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki iddialarını kesin bir dille reddetti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 02:58
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 02:58
İspanya, İsrail'in Batı Şeria İlhakına Kesin Red

İspanya hükümeti, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki açıklamalarını kesinlikle reddetti. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılına işaret ederek "Batı Şeria'nın ilhak yılı" olacağı yönündeki ifadesinin kesin bir dille kabul edilmediği vurgulandı.

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğu ve bu durumun mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiği yönündeki kararına atıfta bulunuldu. Ayrıca, söz konusu yerleşimlerin uluslararası hukuka tamamen aykırı; iki devletli çözümü zorlaştıran ve bölgedeki barışa engel teşkil eden nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

İspanyol hükümeti, Smotrich'in açıklamalarını kışkırtıcı olarak nitelendirerek, bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların engellendiğini belirtti.

Öte yandan, Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki grup toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulunmuştu. Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesinin ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir fırsat olduğunu ileri sürdü. 27 Ekim'de Kudüs'te düzenlenen bir konferansta ise, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" talebinde bulunmuş ve yeni yerleşimlerin kurulması yoluyla Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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