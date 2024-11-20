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İspanya, Kiev Büyükelçiliğini Bir Günlüğüne Kapattı

İspanya, hava saldırılarındaki artış nedeniyle Kiev Büyükelçiliğini bir günlüğüne kapatırken, ABD de benzer bir tedbir aldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:36
İspanya, Kiev Büyükelçiliğini Bir Günlüğüne Kapattı

İspanya, Kiev Büyükelçiliğini Hava Saldırıları Nedeniyle Kapattı

İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna genelindeki hava saldırılarının artan riski nedeniyle bir gün boyunca hizmet vermeyeceğini duyurdu. Bu karar, ABD'nin benzer bir güvenlik önlemi almasının ardından geldi.

Hizmet Vermeyecekler

Büyükelçilik, Ukrayna'daki İspanyol vatandaşlarına gönderdiği elektronik postada, "Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde yüz yüze görüşmeli hizmet vermeyeceğini, elektronik posta ile taleplerin yapılabileceğini" açıkladı.

Aşırı Güvenlik Önlemleri

İspanyol Büyükelçiliği, Kiev'deki İspanyol vatandaşlarına, aşırı güvenlik önlemleri almalarını, yerel otoritelerin tavsiyelerine uymalarını ve her zaman barınma yerlerinin bulunmasını tavsiye etti.

ABD'nin Güvenlik Tedbirleri

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de, güvenlik tedbirleri çerçevesinde aynı gün için kapalı olacağını belirterek, büyükelçilik çalışanlarına bulunduğu yerlerde kalmaları, ABD vatandaşlarına ise hava alarmı durumunda derhal sığınmaya hazır olmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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