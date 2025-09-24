İspanya, Küresel Sumud Filosu İçin Askeri Gemi Gönderme Kararı Aldı

İspanya, Küresel Sumud Filosu'nu korumak üzere donanma gemisi El Furor'u Cartagena'dan gönderme kararı aldı; hükümet bakanları kararı destekledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:58
İspanya, Küresel Sumud Filosu İçin Askeri Gemi Gönderme Kararı Aldı

İspanya, Küresel Sumud Filosu için askeri gemi gönderiyor

İspanya koalisyon hükümeti üyeleri, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu korumak amacıyla askeri bir gemi gönderilmesi kararını desteklediklerini açıkladı.

Başbakanın açıklaması

Başbakan Pedro Sanchez, New York'tan yaptığı açıklamada: "Gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi, (Küresel Sumud Filosu) filoya yardım etmek ve bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere yarın Cartagena'dan yola çıkacak." dedi.

Bakanların tepkileri

Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, ABD merkezli Bluesky sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Filo için koruma talep ettik ve hükümetin bir gemi göndermesinden gurur duyuyoruz. Baskı işe yarıyor. Gazze filosu, korumamız gereken bir umut ışığı." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego ise aynı ağda, "Ablukayı kaldırın, insani yardım koridorlarını açın, soykırımı durdurun. Küresel Sumud Filosu ilerliyor ve yalnız kalmayacak." açıklamasını paylaştı.

Kültür Bakanı Ernest Urtasun da "Başkaları görmezden gelirken, İspanya harekete geçiyor. Dayanışma söylem değil, eylemdir." ifadelerini kullandı.

Gemi bilgisi ve uluslararası bağlam

İspanya Donanmasına bağlı deniz harekat gemisi "El Furor"'un yarın Cartagena Limanı'ndan yola çıkacağı bildirildi. Bu adım, İtalya'nın ardından İspanya'nın da filoyu korumak için askeri destek sağladığını gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maddie Block'tan Senatör Jay Block'a: 'İsrail Önceliklerini Seçmenlerin Önüne Koyuyorsun'
2
Eylat'ta Yemen Menşeli İHA Saldırısı: Yaralı Sayısı 50'ye Yükseldi
3
Netanyahu Batılı Ülkeleri Hedef Aldı: 'Filistin Devleti Olmayacak'
4
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, Tutuklananlar 3'e Yükseldi
5
Eyüpsultan'da 'Filistin'e Destek' Mitingi: Özgür Özel'den Sert Çağrı
6
KAGİDER Global Brüksel'de Tanıtıldı — Türk Kadın Girişimciler Avrupa'da Buluşuyor
7
Erdoğan ve Luong Cuong New York'ta Görüştü: Gazze ve Ticaret Gündemi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası