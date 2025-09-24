İspanya, Küresel Sumud Filosu İçin Askeri Gemi Gönderme Kararı Aldı

İspanya, Küresel Sumud Filosu için askeri gemi gönderiyor

İspanya koalisyon hükümeti üyeleri, Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu korumak amacıyla askeri bir gemi gönderilmesi kararını desteklediklerini açıkladı.

Başbakanın açıklaması

Başbakan Pedro Sanchez, New York'tan yaptığı açıklamada: "Gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi, (Küresel Sumud Filosu) filoya yardım etmek ve bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere yarın Cartagena'dan yola çıkacak." dedi.

Bakanların tepkileri

Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, ABD merkezli Bluesky sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Filo için koruma talep ettik ve hükümetin bir gemi göndermesinden gurur duyuyoruz. Baskı işe yarıyor. Gazze filosu, korumamız gereken bir umut ışığı." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego ise aynı ağda, "Ablukayı kaldırın, insani yardım koridorlarını açın, soykırımı durdurun. Küresel Sumud Filosu ilerliyor ve yalnız kalmayacak." açıklamasını paylaştı.

Kültür Bakanı Ernest Urtasun da "Başkaları görmezden gelirken, İspanya harekete geçiyor. Dayanışma söylem değil, eylemdir." ifadelerini kullandı.

Gemi bilgisi ve uluslararası bağlam

İspanya Donanmasına bağlı deniz harekat gemisi "El Furor"'un yarın Cartagena Limanı'ndan yola çıkacağı bildirildi. Bu adım, İtalya'nın ardından İspanya'nın da filoyu korumak için askeri destek sağladığını gösteriyor.