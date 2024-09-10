İspanya Meclisi, Gonzalez'i Venezuela'nın Resmi Başkanı Olarak Tanıyacak mı?

İspanya Meclisi'nde Gonzalez'in Tanınması İçin Girişim

İspanya Meclisi, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez'in İspanya hükümeti tarafından Venezuela Devlet Başkanı olarak tanınması yönünde bir karar almak için harekete geçti.

Tartışılan Önerge ve Meclis Görüşmeleri

Meclis’in birinci partisi olan sağ görüşlü Pueblo Partisi (PP), Gonzalez’in tanınmasına yönelik bir önerge sunarak bu akşam tartışmaya açtı. Önergenin yarın oylanacağı bildiriliyor.

Önergeye, muhalefetteki aşırı sağcı Vox Partisi ile azınlık sol hükümete dışarıdan destek veren Bask Milliyetçi Partisi (PNV) de destek vereceklerini açıkladılar. Bu şartlar altında, önergenin Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

Hükümetin Tepkisi

Azınlık hükümetinin büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), PP’nin bu adımının Venezuela halkı için değil, yalnızca siyasi çekişmeler amacıyla yapıldığını savundu. Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, "Hükümet olarak amacımız, Venezuela'da demokrasinin güçlenmesine yardımcı olmaktır" şeklinde açıklamada bulundu.

Başbakan Sanchez'in Açıklamaları

Şu anda Çin’de resmi bir ziyarette bulunan Başbakan Pedro Sanchez, Gonzalez’e İspanya’da siyasi sığınma verilmesinin "insanlık jesti" olduğunu belirtti. Ayrıca, bu hafta sonu Madrid’de Gonzalez ile bir araya geleceği duyuruldu.

Gonzalez’in Madrid’e Gelişi ve Seçim Sonuçları

Gonzalez, Ispanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla 8 Eylül’de Caracas’tan Madrid’e getirilmişti. 28 Temmuz’daki devlet başkanlığı seçiminde muhalefet adayı olarak yarışmıştı, ancak seçim sonuçlarını kabul etmedi ve hile yapıldığını öne sürdü.

Venezuela’da yapılan seçimlerde Nicolas Maduro, %51,20 oyla üçüncü kez başkan seçilmişti, ancak muhalefet bu sonuçları reddetti.

Sonuç ve Olası Etkiler

İspanya Meclisi'nin Gonzalez'i Venezuela'nın resmi lideri olarak tanıma kararı, sembolik bir etki yaratacak olsa da, mevcut Venezuela-İspanya ilişkilerini daha da gerginleştirme ihtimali taşımaktadır.