Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İspanya Meclisi'nde Venezuelalı Muhalif Lider Edmundo Gonzalez'e Destek Eylemi

Madrid'de, Venezuelalı göçmenler Edmundo Gonzalez'e destek için Meclis önünde toplandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:05
İspanya Meclisi'nde Venezuelalı Muhalif Lider Edmundo Gonzalez'e Destek Eylemi

Venezuelalı Muhalif Lider Edmundo Gonzalez'e Destek Gösterisi

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Meclis binası önünde, bir grup Venezuelalı göçmen, hükümet tarafından Madrid'e getirilen muhalif lider Edmundo Gonzalez'e destek amacıyla toplandı. Hükümet, Gonzalez'e siyasi sığınma hakkı tanıyacağını ilan etmişti.

Halk Partisi ve Vox'un Desteklediği Eylem

Meclis önündeki kalabalık, "özgürlük" sloganları atarken, Venezuela'daki seçimlerde hile yapıldığını ve Gonzalez'in meşru devlet başkanı olduğunu iddia eden konuşmalar yaptılar. Bu gösteri, sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) Gonzalez'i Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıma önergesinin tartışıldığı sırada gerçekleşti. PP ile birlikte muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da eyleme katıldı.

Eleştiriler ve Hükümetin Tavrı

Abascal, yaptığı açıklamada, "İspanya'daki sol azınlık hükümeti, Edmundo Gonzalez'i ülkesinden çıkartarak büyük bir hata yaptı. Gonzalez, Venezuela seçimlerinin meşru kazananıdır ve hükümet tarafından tanınması gerekir" dedi. Hükümeti ve Başbakan Pedro Sanchez'i eleştiren Abascal, Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Josep Borrell gibi isimleri de suçlayarak, İspanya ve AB'nin Venezuela'daki tutumunu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Gonzalez'in Siyasi Sığınma Talebi

İspanyol hükümeti, 8 Eylül tarihinde, Edmundo Gonzalez'i Caracas'tan Madrid'e getirmesiyle dikkat çekti. Gonzalez, 28 Temmuz'daki seçimlerde muhalefet koalisyonunun adayıydı ancak Ulusal Seçim Konseyi tarafından Nicolas Maduro'nun kazanıldığı açıklandı. Gonzalez, oyların geçersiz sayılması çağrısında bulundu ve Venezuelalı savcılık tarafından hakkında başlatılan suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Seçim Sonuçları ve İspanya'nın Tutumu

CNE'nin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla seçimi kazandı. Ancak, muhalefet koalisyonu sonuçları reddetti. İspanya hükümeti de, Venezuela'daki seçimlerin güvenilir olarak tanınabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirterek, AB ile ortak hareket etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!