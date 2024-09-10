İspanya Meclisi'nde Venezuelalı Muhalif Lider Edmundo Gonzalez'e Destek Eylemi

Venezuelalı Muhalif Lider Edmundo Gonzalez'e Destek Gösterisi

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Meclis binası önünde, bir grup Venezuelalı göçmen, hükümet tarafından Madrid'e getirilen muhalif lider Edmundo Gonzalez'e destek amacıyla toplandı. Hükümet, Gonzalez'e siyasi sığınma hakkı tanıyacağını ilan etmişti.

Halk Partisi ve Vox'un Desteklediği Eylem

Meclis önündeki kalabalık, "özgürlük" sloganları atarken, Venezuela'daki seçimlerde hile yapıldığını ve Gonzalez'in meşru devlet başkanı olduğunu iddia eden konuşmalar yaptılar. Bu gösteri, sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) Gonzalez'i Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıma önergesinin tartışıldığı sırada gerçekleşti. PP ile birlikte muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da eyleme katıldı.

Eleştiriler ve Hükümetin Tavrı

Abascal, yaptığı açıklamada, "İspanya'daki sol azınlık hükümeti, Edmundo Gonzalez'i ülkesinden çıkartarak büyük bir hata yaptı. Gonzalez, Venezuela seçimlerinin meşru kazananıdır ve hükümet tarafından tanınması gerekir" dedi. Hükümeti ve Başbakan Pedro Sanchez'i eleştiren Abascal, Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Josep Borrell gibi isimleri de suçlayarak, İspanya ve AB'nin Venezuela'daki tutumunu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Gonzalez'in Siyasi Sığınma Talebi

İspanyol hükümeti, 8 Eylül tarihinde, Edmundo Gonzalez'i Caracas'tan Madrid'e getirmesiyle dikkat çekti. Gonzalez, 28 Temmuz'daki seçimlerde muhalefet koalisyonunun adayıydı ancak Ulusal Seçim Konseyi tarafından Nicolas Maduro'nun kazanıldığı açıklandı. Gonzalez, oyların geçersiz sayılması çağrısında bulundu ve Venezuelalı savcılık tarafından hakkında başlatılan suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Seçim Sonuçları ve İspanya'nın Tutumu

CNE'nin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla seçimi kazandı. Ancak, muhalefet koalisyonu sonuçları reddetti. İspanya hükümeti de, Venezuela'daki seçimlerin güvenilir olarak tanınabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirterek, AB ile ortak hareket etmeyi sürdüreceğini ifade etti.