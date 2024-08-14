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İspanya, Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskını Kınadı

İspanya, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:42
İspanya, Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskını Kınadı

İspanya Hükümeti Mescid-i Aksa’ya Yapılan Baskını Kınıyor

İspanya hükümeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yüzlerce fanatik Yahudi ile birlikte Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, Ben-Gvir'in Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statükosunu ihlal eden ziyaretini ve açıklamalarını kınıyor." denildi.

Statü İhlali ve Kışkırtıcı Eylemler

Açıklamada, Ben-Gvir'in ziyareti ve buna ilişkin eylemi "kışkırtıcı" olarak değerlendirildi ve bu davranışın Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statükosunu kabul edilemez bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Mescid-i Aksa’ya Yönelik Baskın Detayları

Dün, İsrail polisi eşliğinde Ben-Gvir ve diğer İsrailli Bakanlar Yitzhak Wasserlauf ile birlikte fanatik Yahudilerin 2,250 kişiyle birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bu durumu kamuoyuna duyurdu.

Ben-Gvir’in Açıklamaları

Baskın sırasında bir görüntülü mesaj paylaşan Ben-Gvir, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadelerine yer verdi.

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