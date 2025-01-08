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İspanya'nın Altın Vize Uygulaması Nisan'da Sona Eriyor

İspanya, yabancı yatırımcılara sunduğu altın vize uygulamasını nisan ayında sonlandırıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 20:34
İspanya'nın Altın Vize Uygulaması Nisan'da Sona Eriyor

İspanya'da Altın Vize Sisteminin Sonu

İspanya, 2013 yılından bu yana uyguladığı ve Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin vatandaşlarına yönelik yatırım yapmaları ya da ev satın almaları halinde oturma izni tanıyan altın vize uygulamasını 3 Nisan 2024’te sonlandıracak.

Dünya genelinde ekonomik krizle mücadele eden İspanyol hükümetinin, bu uygulamayı sona erdirme kararı, Kasım 2023'te Senato ve Meclis'ten geçen kanunla resmiyete döküldü. Söz konusu kanun, 3 Ocak 2024'te Resmi Gazete'de yayımlandı.

Altın Vize Uygulaması Nedir?

Altın vize uygulaması, 500 bin avro değerinde gayrimenkul satın alan veya 1 milyon avro üzerinde yatırım yapan AB dışındaki ülke vatandaşlarına oturma izni vermeyi öngörüyordu. İstatistiklere göre, şu ana kadar İspanya'da yaklaşık 15,300 yabancı yatırımcı bu fırsattan yararlandı.

Uygulamadan faydalananların yüzde 96'sı gayrimenkul alımı yoluyla altın vizeyi elde etti. Yabancı yatırımcıların en büyük bölümü ise Çin, Rusya, İran, ABD ve Venezuela gibi ülkelerden geldi.

Yeni Düzenlemeler ve Son Gelişmeler

Yeni kanunun yürürlüğe girmesinden önce başvuruda bulunanların ise altın vize hakkından yararlanabileceği belirtildi. Mevcut sol koalisyon hükümeti, İspanyol vatandaşlarının karşılaştığı konut krizi nedeniyle bu uygulamanın son bulması gerektiğini ifade etti.

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