İspanya'nın İsrail'e 9 Maddelik Yaptırım Kararı: Hamas ve Filistin Yönetiminden Memnuniyet

İspanya'nın İsrail'e 9 maddelik yaptırım kararı, Filistin taraflarında memnuniyet yarattı

Filistin yönetimi ve Hamas, İspanya'nın İsrail'e karşı aldığı 9 maddelik yaptırım kararından memnuniyet duyduklarını açıkladı. Kararın Gazze'de yaşananlara karşı uluslararası tepkinin güçlenmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Filistin Yönetimi'nin Açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İspanya hükümetinin ateşkes sağlanması, sivillerin korunması, insani yardımın ulaştırılması ve soykırım ile yerinden etme gibi suçların durdurulması taleplerindeki tutumundan memnuniyet duyulduğu belirtildi. Açıklamada, İspanya'nın ve halkının tutumunun takdir edildiği ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere İspanya örneğini takip etme çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Hamas'tan Tepki

Hamas, İspanyol hükümetinin 'siyonist işgalcilere silah ihracatını yasaklama' ve İspanya'nın limanlarını İsrail'e silah ve askeri malzeme taşıyan gemilere kapatma kararını takdir ettiklerini bildirdi. Hamas açıklamasında, bu adımın Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlenen soykırım, aç bırakma ve yerinden etme suçlarını durdurmaya yönelik önemli bir siyasi ve ahlaki adım olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'e silah ihraç eden ülkelere İspanya ile benzer adımlar atma çağrısı yapılarak, her türlü siyasi, ekonomik ve hukuki baskının artırılması gerektiğine vurgu yapıldı. İsrail'in Gazze'de sivillere karşı işlediği katliamların uluslararası iradeye, yasalara ve insani normlara meydan okuduğu belirtildi.

Sanchez'in Kararı ve İsrail'in Tepkisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir Kraliyet kararnamesinin onaylanacağını ve Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişinin yasaklanması gibi önlemleri içeren 9 maddelik yaptırım kararını duyurmuştu.

Bunun hemen ardından İsrail hükümeti, İspanya'nın attığı adımları 'antisemitizmle' suçlayıp hükümeti 'yolsuzluğa bulaşmakla' itham etti. İsrail, İspanya hükümetinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Yürürlüğe Girme Beklentisi

Sanchez'in açıkladığı yaptırım maddelerinin, yarınki Bakanlar Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.