İspanya'nın Orta Bölgeleri Şiddetli Yağışlarla Sarsıldı

İspanya'nın orta bölgeleri, şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildi ve vatandaşlar tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 16:02
İspanya'nın Orta Bölgeleri Şiddetli Yağışlarla Sarsıldı

İspanya'nın Orta Bölgeleri Şiddetli Yağışlarla Sarsıldı

İspanya, son üç haftadır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Ülkenin orta bölgeleri, özellikle Madrid, Toledo ve Avila kentleri, bu doğal afetten en fazla etkilenen alanlar arasında yer aldı.

Yerel Yönetimlerden Acil Durum İlanları

Avila'nın güneyindeki Voltoya, El Maello ve Navaluenga ilçelerinde hasar büyük. Adaja ve Chico nehirlerinin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve spor salonu sular altında kaldı. Bu durum üzerine yerel yönetimler, acil durum ilan etti ve vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.

Madrid ve Toledo'da Uyarılar

Madrid şehrinde, nehirlerin taşma riski sebebiyle alarm seviyesi yükseltildi. Başkentin çevresindeki M-30 ve M-40 otoyollarında ulaşım kontrollü bir şekilde yapılırken, A-6 otoyolunun da kapatılması gündemde. Toledo kentinin 6 ilçesinde ise, vatandaşlara cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarıyla kötü hava koşulları hakkında bilgi verildi.

Rekor Yağışlar

Meteoroloji yetkilileri, son üç haftada dört farklı tarihte fırtına ve şiddetli yağış dalgasına maruz kalan İspanya'da, mart ayındaki yağış miktarının rekor düzeyde olduğunu belirtti. Ülke genelinde meydana gelen bu olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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