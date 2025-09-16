İspanya, orman itfaiyecileri için erken emeklilik kararnamesini onayladı

İspanya hükümeti orman itfaiyecilerinin erken emekliliğini onayladı

Azınlık sol koalisyonundan kararname

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, orman itfaiyecilerinin taleplerine yanıt olarak emekliliklerini beş yıla kadar öne çeken kararnameyi onayladı. Karar, Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında alındı.

Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, basına yaptığı açıklamada orman itfaiyecilerini kastederek "Bir meslek grubuna karşı borcumuzu ödedik." dedi.

Saiz, bu yaz büyük orman yangınlarıyla mücadele eden orman itfaiyecilerinin "zorlu, tehlikeli ve sağlıklarını riske attıkları bir görev yaptıklarını" vurgulayarak, "bu meslek grubuna erken emeklilik getirilmesinin yaptıkları işin doğal sonucu olduğunu" kaydetti.

Kararnameye göre, orman itfaiyecisi olarak en az 15 yıllık Sosyal Güvenlik katkı süresi olduğunu kanıtlayanlar 3 ila 5 yıl önce erken emekli olabilecek. Daha önce 65 yaş'ına kadar çalışma zorunluluğu bulunan itfaiyeciler, gerekli şartları sağladıkları takdirde 60 yaşında emekli olabilecek.

Madrid'deki orman itfaiyecileri, maaş zammı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talepleriyle 15 Temmuz'da greve başlamış, ülke genelindeki yangınların artışı nedeniyle 15-25 Ağustos tarihlerinde greve ara vererek sonrasında eylemlerine yeniden başlamışlardı. Grevler hâlen sürüyor.

İtfaiyeciler, işlerinin zorluğu ve düşük ücretleri nedeniyle rahatsız. Ortalama aylık ücretler 1.200-1.300 avro civarında ve yangın söndürme çalışmalarında günlerce çok az dinlenerek, zor şartlarda görev yapıyorlar.

İspanya, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiği ağustos ayında, istatistiklere göre 1-31 Ağustos tarihlerinde 380 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alanın yandığını kaydetti.