İspanya, Refah Sınır Kapısı'nda AB Misyonuna 10 Kişilik Ekip Görevlendirdi

İspanya hükümeti, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ile esir takası anlaşması sonrasında Refah Sınır Kapısı'nı kontrol etmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) misyonuna 10 kişilik bir ekip görevlendirdiğini duyurdu.

İspanya Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, ortak bir açıklamada bulunarak: "İspanya, Refah Sınır Kapısını kontrol eden Avrupa Birliği misyonuna jandarmanın aktif katılımıyla Orta Doğu'da istikrar ve uluslararası işbirliğine olan bağlılığını güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Avrupa Jandarma Kuvveti (EUROGENDFOR) bünyesinde görev alacak ekibin 10 kişilik yapısının 8'inin güvenlik uzmanı olduğu belirtildi. Bu ekip, Refah sınır kapısında alacakları görev ile "hem bölgedeki trafiğin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için Filistin yönetimine destek sağlayacak, hem de uluslararası ekiplerin korunmasına katkı sunacak" denildi.

İspanya hükümeti, AB'nin İsrail, Mısır ve Filistin yönetimi ile birlikte yürüttüğü Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına yönelik çabaların, yaralıların tahliyesi ve insani yardım geçişlerinin kolaylaştırılması yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu misyonun önemli bir aktörü olan İspanya, Avrupa ile olan işbirliği çerçevesinde liderliğini ve bölgedeki güvenlik ile insani yardım konusundaki kararlılığını bir kez daha tescillemiş oldu.