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İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı

Pedro Sanchez, sel felaketinin ardından 10,6 milyar avroluk ekonomik yardım paketi açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:01
İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı

İspanya'dan Acil Ekonomik Yardım Paketi

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından hükümet, 10 milyar 600 milyon avroluk acil bir ekonomik yardım paketi açıkladı.

Başbakan Sanchez'in Açıklamaları

Başbakan Pedro Sanchez, 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki durumu ele almak üzere gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Sanchez, "Hızlı Müdahale ve Yeniden Yapılanma Planı" adıyla felaketten en fazla etkilenen bölgelere tüm yardımların derhal ulaştırılacağını belirtti.

Yeni Yardım Paketinin Ana Hatları

Felaketten zarar gören vatandaşlar için, ikametgahını kaybedenler 20 ile 60 bin avro arasında, beyaz eşya ve elektronik ürünler için 10 bin 300 avro, asansör ve bina girişlerindeki hasarlar için ise 37 bin avroya kadar direkt destek alınabilecek. Bu desteklerin, başvurunun ardından en geç 30 gün içinde banka hesaplarına yatırılması hedefleniyor.

Ayrıca, en çok etkilenen 30 bin KOBİ'ye, Resmi Kredi Enstitüsü aracılığıyla kredi kolaylığı sağlanırken, bu kapsamda 5 milyar avro ayrıldığı duyuruldu. Hükümet, selden zarar gören araçların zararının yüzde 20'sini de karşılayacak.

Vergi Affı ve Diğer Düzenlemeler

Paketin diğer içerikleri arasında vergi affı veya ertelemesi, olağanüstü durumlarda çalışanların maaşlarının yüzde 75'inin ödenmesi için ücretli izne çıkma hakkı ve felaket yaşayan tüm belediyelerin acil harcamalarının merkezi hükümet tarafından karşılanması gibi maddeler yer alıyor. Sanchez, kamu yardımının 4 katına çıkacağını duyurdu.

AB'den Yardım Talebi

Sanchez, Avrupa Birliği'nin kendilerine yardım etme zamanının geldiğini ifade ederek, "İspanların normalleşme süreci tamamlanana kadar yanlarında olacağız" dedi. Ayrıca, kayıpların ve yıkımların süregeldiğini belirtti.

Askerler ve Temizlik Çalışmaları

Şu andaValensiya ve diğer afet bölgelerinde 14 bin 898 askerin görevde olduğu ve bu askerlere destek olarak 1309 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Sel felaketinin etkilediği alanlarda elektrik sağlama oranı yüzde 98 iken, telefon hatlarının çalıştığı yer oranı yüzde 68'dir. Hükümet, 40 kilometre yol ve 74 kilometrelik demir yolunun temizlendiğini kaydetti.

Valensiya Özerk Hükümeti'nden Ek Talepler

Valensiya Özerk Hükümeti Başkanı Carlos Mazon, merkezi hükümetten 31 milyar 402 milyon avro yardım talep etmişti. Ancak, Sanchez tarafından açıklanan paket 10 milyar 600 milyon avro olarak belirlenmiştir.

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