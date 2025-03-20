İspanya Şiddetli Yağış ve Fırtınaya Karşı Alarmda

İspanya, şiddetli yağmurlar ve fırtınalar nedeniyle acil önlemler alıyor. Kuzey bölgeleri kritik duruma geçti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:31
İspanya Şiddetli Yağış ve Fırtınaya Karşı Alarmda

İspanya, son üç haftadır etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle alarm durumuna geçti. Ülkenin kuzey bölgeleri başta olmak üzere birçok yerde etkilerini gösteren bu kötü hava koşulları, Martinho adı verilen fırtınanın gelişiyle daha da güçlendi.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), fırtına ile birlikte rüzgar hızının saatte 140 kilometreye ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Galiçya bölgesinde rüzgarın hızı 136 kilometreyi bulurken, denizdeki dalga yüksekliğinin 7 metreyi geçtiği belirtildi. Bu durum, ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına ve araçların zarara uğramasına yol açarken, iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bask bölgesinin Bilbao kentindeki Loiu Havaalanı'nda çok sayıda uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca, Kanarya Adaları'na yönelik bazı uçuşların da etkilendiği kaydedildi.

Başkent Madrid'de ise Manzanares Nehri'nin taşma riski doğrultusunda tedbir amacıyla en az 400 kişinin tahliye edildiği, ayrıca bazı çevre yollarının ve kuzeye giden A-6 otoyolunda kısmi kapatmalar yapıldığı açıklandı.

AEMET yetkilileri, Afrika'dan gelen yoğun toz bulutlarının, Madrid’de hava kirliliği oranını artırdığını vurguladı ve astım veya diğer solunum sorunları olan hastalar için dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Son üç haftadır etkili olan ve en son güneydeki Endülüs bölgesini vuran şiddetli yağışlar sonucunda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, Mart ayı içinde İspanya'da yağış rekorlarının kırılmasının beklendiğine dikkat çekerken, ülke genelinde normalden daha sıcak bir ilkbahar yaşanacağı tahmininde bulundu.

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