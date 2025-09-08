İspanya Tel Aviv Büyükelçisini İstişare İçin Geri Çağırdı

Diplomatik krizde yeni adım: Büyükelçi merkeze davet edildi

İspanya, İsrail ile yaşanan diplomatik krizin ardından Tel Aviv Büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı. Karar, İspanya resmi haber ajansı EFE tarafından duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bu adımı İsrail hükümetinin İspanya'ya yönelik iftira dolu suçlamaları ve hükümetin iki üyesine yönelik kabul edilemez kararları nedeniyle attıklarını bildirdi.

Geri çağırma kararının arkasında, Yolanda Diaz (Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı) ile Sira Rego (Gençlik ve Çocukluk Bakanı) hakkında getirilen İsrail'e giriş yasağı gösterildi. Söz konusu yasak, Başbakan Pedro Sanchez'in Gazze'deki soykırımı durdurmak için açıkladığı dokuz önlem paketinin ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından yapılan açıklamalarla gündeme gelmişti.

İspanya hükümeti, büyükelçisini geri çağırmadan önce iki bakanına yönelik giriş yasağını kabul edilemez olarak nitelendirmiş ve İsrail hükümetinin İspanya'ya yönelttiği antisemitizm suçlamalarını şiddetle reddetmişti.

Daha önce İsrail, İspanya'nın Mayıs 2024'te Filistin devletini resmen tanımasının ardından Madrid'deki büyükelçisini geri çekmişti.

Öte yandan, İspanya Dışişleri Bakanlığı, Kral 6. Felipe'nin 16-19 Eylül tarihlerinde Mısır'a yapacağı resmi ziyarete Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in de eşlik edeceğini duyurdu.