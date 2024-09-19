İspanya ve Filistin Liderlerinden Barış Çağrısı

İspanya ve Filistin Liderlerinden Bir Araya Geldi

İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Madrid'de barış ve ateşkes çağrısında bulunmak üzere bir araya geldi. Bu görüşme, İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni tanımasından sonra Abbas'ın ülkeye yaptığı ilk ziyaret olarak kaydedildi.

Acıların Durdurulması Gerekiyor

Toplantı sonrası yapılan ortak basın açıklamasında Sanchez, "Kadınların ve çocukların hedef alındığı saldırılar karşısında sessiz kalamayız. Şiddeti normalleştiremeyiz." dedi. Sanchez, BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan 2735 nolu kararın uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'daki Son Gelişmeler

Sanchez, son günlerde Lübnan'da meydana gelen siber saldırıların bölgeyi tehdit ettiğini belirtti ve barış çağrısını yineledi. Ayrıca, İsrail'e uluslararası kurallara uyması konusunda baskı yaptı.

Filistin'in Kararlılığı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "İspanya'nın Filistin’i tanıması, davamızın adilliğini gösteriyor." diyerek bu destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gazze ve Batı Şeria konusundaki kararlılığını vurgulayan Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasında açıkladığı Gazze ziyareti planını yineledi.

Lübnan'daki İnsani Kriz

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki saldırıları kınayarak, bu tür ayrım gözetmeyen saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgedeki güvenliği tehdit ettiğini duyurdu.

Bölgedeki tüm aktörlere, "Kontrollü hareket edin." çağrısında bulunan İspanyol hükümeti, şiddetin artmaması için dikkatli olunmasını istedi.