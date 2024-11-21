İspanya ve Filistin, Madrid'de Hükümetler Arası İlk Zirveyi Gerçekleştirdi

İspanya ve Filistin Tarihi Zirvede Bir Araya Geldi

İspanya, 28 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıdığı Filistin Devleti ile birlikte hükümetler arası ilk zirvesini Madrid'de gerçekleştirdi. Zirve, Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlendi.

Önemli İsimler Zirvede

Zirvede heyetlere İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Filistin Başbakanı ile Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa başkanlık etti. Ayrıca, İspanya'nın Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Ekonomi, Eğitim ve Spor ile Gençlik ve Çocuk bakanları ile Filistin'in Çalışma, İçişleri ve Eğitim bakanları zirvede hazır bulundu.

Diplomatik Mesajlar ve Anlamı

Bu zirve, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Filistin ile ilk kez bir hükümetler arası toplantı olma özelliği taşırken, İsrail'in işgali altındaki Filistin toprakları üzerindeki tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmiş olması, zirvenin diplomatik mesajını güçlendirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) Gazze'de acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkesi içeren karar tasarısını 4. kez veto etmesi, İspanya'nın Filistin ile en üst düzeyde hükümetler arası zirve yapmasını daha da anlamlı hale getirdi. Bu durum, İspanya'nın Filistin'e verdiği desteği vurguladı.

İşbirliği Anlaşmaları

Basın toplantısı yapılmadan sadece görüntü alınmasına izin verilen bu zirve kapsamında, İspanya ve Filistin hükümetleri arasında, çalışma ve eğitim alanlarında işbirliklerini güçlendirmeyi hedefleyen bir memorandum imzalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.