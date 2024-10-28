İspanya ve Lübnan'dan Acil Ateşkes Çağrısı

İspanya ve Lübnan Acil Ateşkes Çağrısında Bulundu

İspanya ve Lübnan hükümetleri, Lübnan'ın topraklarındaki egemenliğini yeniden tesis etmek amacıyla kalıcı ve acil ateşkes çağrısı yaptı.

Ortak Açıklama ve BM Çağrısı

İki ülkenin ortak açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve "Mavi Hat" bölgesindeki yerinden edilen kişilerin geri dönüşlerinin garanti altına alınması talep edildi.

İspanya ve Lübnan, ayrıca İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL), ülke tesislerine, silahlı kuvvetlerine, sağlık personeline, gazetecilere ve sivillere yönelik saldırılarını da kınadı.

Açıklamada, uluslararası insani hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'ne tam saygı çağrısında bulunuldu.

Akdeniz İçin Birlik Forumu ve İş Birliği

İspanya ve Lübnan, Barselona'da düzenlenen "Akdeniz için Birlik" forumunun 9. oturumunda bir araya gelerek, Lübnan'ın güneyindeki durumu istikrara kavuşturmak ve bölgede kalıcı barış için birlikte çalışacaklarının altını çizdiler.

İspanya Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, devlet radyosuna verdiği demeçte, Gazze'nin önemli tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, iki devletli çözümün artık aciliyet gerektirdiğini belirtti.

Albares, "Gerçekçi ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulması için uluslararası toplumdaki tüm aktörlerin harekete geçmesi gerekiyor. Ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları çözmeyi imkansız hale getiren tüm girişimlere yaptırım uygulanmalıdır," dedi.