İspanya ve Ürdün, Orta Doğu Gerilimini Görüştü

İspanya ve Ürdün, Orta Doğu'daki Gerilimi Gündeme Aldı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirilen görüşmede Orta Doğu'da artan gerilim üzerinde durdu.

Görüşmenin Detayları

Albares, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Ürdünlü mevkidaşım Eymen es-Safedi ile gerçekleşen görüşmelerde, bölgede gerilimin tırmanma ihtimaline karşı her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği üzerinde durduk." şeklinde ifadeler kullandı.

Bakan, ayrıca daha fazla can kaybını önlemek için bir ateşkes anlaşmasının elzem olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'da Sıcak Gelişmeler

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam eden İsrail, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile de çatışmalar yürütmektedir.

İsrail’in, Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey yöneticisi Fuad Şükür'e yönelik düzenlediği hava saldırısı sonrasında, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran’da hayatını kaybetmesi ile bölgede tansiyon tırmanmıştır.

Heniyye'nin suikastının ardından İran ve Lübnan Hizbullahı, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidinde bulunmuştur.