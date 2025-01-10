İspanya, Venezuela'da Muhalefet Lideri Machado'nun Gözaltına Alınmasını Kınadı

İspanya hükümeti, Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun, devlet başkanı seçimi sonuçlarına karşı düzenlenen gösteriden sonra gözaltına alındığı yönündeki iddiaları sert bir şekilde kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Maria Corina Machado'nun gözaltına alınmasına ilişkin haber karşısında, bu olayı tamamen kınadığımızı ve endişemizi ifade ediyoruz" dedi.

Venezuela'daki diğer muhalefet liderleri olan Rafael Tudares, Carlos Correa ve Enrique Marquez'in gözaltına alınmasını da protesto eden İspanya hükümeti, muhalif liderlerin fiziksel bütünlüğü ile ifade ve gösteri özgürlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Madrid'de düzenlenen gösterilere katılan İspanya'nın ana muhalefet partisi Palk Partisi ve aşırı sağcı Vox partisi, Machado'nun gözaltına alınmasını kınadı.

Machado, başkent Caracas'ta gerçekleşen protestolara katılarak desteklediği muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez için konuşma yaptı. Ancak konuşmasının ardından konvoyuna güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığı ve sonrasında gözaltına alındığı bildirildi.

Venezuela Enformasyon Bakanı Freddy Nanez ise bu iddiaları yalanlayarak, Machado'nun gözaltına alındığı ve saldırıya uğradığı yönündeki haberlerin "medyatik aldatmaca" olduğunu savundu.

Machado'nun durumu şu an belirsizliğini korurken, Nicolas Maduro 29 Temmuz 2024'te yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden kazandı. Seçim sonuçları Edmundo Gonzalez ve Machado tarafından reddedilmişti.

Gonzalez, tutuklama kararı çıkmasının ardından eşiyle birlikte 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gonzalez, İspanya hükümetinden siyasi sığınma hakkı almıştı ve şu anda Panama'da ziyaret amaçlı bulunuyor.