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İspanya'yı Vuran Şiddetli Kirk Fırtınası Sebebiyle 8 Yaralı

Kirk Fırtınası İspanya'da ulaşımı aksattı, 8 kişi yaralandı ve birçok yerde hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:18
İspanya'yı Vuran Şiddetli Kirk Fırtınası Sebebiyle 8 Yaralı

İspanya'da Kirk Fırtınası Etkisini Gösteriyor

İspanya, Kirk Fırtınası nedeniyle ciddi bir doğal afetten etkileniyor. Fırtına sebebiyle 8 kişi yaralanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Fırtınanın Etkileri

Ülke genelinde ağaçların devrilmesi, çatıların uçması ve yolların çökmesi gibi olumsuz durumlar meydana geldi. Hükümetin resmi haber ajansı EFE'nin bildirdiklerine göre, bu durum özellikle ülkenin kuzeyindeki Asturias, Castilla ve León, Galiçya, Navarra, Bask ve La Rioja bölgelerinde daha belirgin hale geldi.

Ulaşımda Aksamalar ve Yaralılar

Kuzey bölgelerinde neredeyse tüm uçuşlar iptal edilirken, tren seferleri de durduruldu. Castilla ve León bölgesinde meydana gelen olaylar sonucu 5 kişi yaralandı ve Sivil Koruma ekipleri 460'dan fazla acil yardım müdahalesi gerçekleştirdi.

Elektrik Kesintileri ve Yardım Çalışmaları

Galiçya bölgesinde 355 ağaç devrildi ve 23 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisi yaşandı. Rüzgarın hızı saatte 181 kilometreye kadar çıktı. Bunun yanı sıra, bazı büyük şehirlerde park ve bahçeler kapalı tutuldu. Yardım çalışmalarına askeri birlikler de katılıyor.

Fırtınanın Seyri

Yetkililer, fırtınanın akşam saatlerinde İspanya'yı terk etmesini bekliyor.

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