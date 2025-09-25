İspanyol BAM "Furor" Akdeniz'e Açılıyor — Sumud Filosu'na Refakat Etmeyecek

İspanyol BAM "Furor", Cartagena'dan Akdeniz'e hareket edecek; filoya refakat etmeyip yalnızca insani veya kurtarma müdahalesi yapacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:16
İspanyol Deniz Harekat Gemisi Akdeniz'e Doğru

İspanya hükümeti, İsrail'in olası müdahalesine karşı Akdeniz'e açılacak İspanyol askeri gemisinin Küresel Sumud Filosu'na refakat etmeyeceğini, yalnızca insani ihtiyaç veya kurtarma durumunda devreye gireceğini duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre gemi, bugün veya yarın Cartagena limanından hareket edecek.

Görev Tanımı: Refakat Değil, İnsani Müdahale

Yetkililer görevin "filoya refakat etmek olmadığı, yalnızca insani veya kurtarma ihtiyaçları durumunda müdahale etmek olduğu" vurgulandı.

Gemi ve Mürettebat

Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'nun bulunduğu bölgeye yönlendirilecek geminin, tıbbi kapasiteye sahip bir okyanus devriye gemisi olan Deniz Harekat Gemisi (BAM) "Furor" olduğu belirtildi. Gemide 46 askeri personel ve 4 doktor bulunuyor.

Sanchez'in Açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün New York'ta yaptığı açıklamada vatandaşlarının Akdeniz'de güvenli şekilde seyahat etme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Filoya yardım etmek veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisinin" yola çıkacağını söylemişti.

