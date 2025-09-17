İspanyol Hukukçular Madrid ve Barselona'da Gazze'deki Soykırımı Protesto Etti

Yayın Tarihi: 17.09.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:21
İspanyol hukukçular, Madrid ve Barselona’da bir araya gelerek İsrail’in Gazze’deki eylemlerini protesto etti. Avukat, hakim ve savcıların katıldığı gösteriler, Filistin’e destek veren bazı derneklerin çağrısı üzerine cübbeleriyle sokaklara taşındı.

Göstericiler, İsrail'in Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Konsolosluğu binaları önünde toplandı ve burada bildiriler okundu. Madrid’de okunan manifestoda hukukçular, "Filistin ve Gazze bugün uluslararası hukukun mezarlığıdır. Sessiz kalmak soykırıma ortak olmaktır." ifadelerini kullandı ve İsrail’in uluslararası hukuku çiğnediğini, insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Protestolarda "Bu bir savaş değil soykırım", "Adalet olmadan hukuk olmaz", "Özgür Filistin" sloganları atıldı. Göstericiler ayrıca İsrail'in İspanya'daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarının kapatılması çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan avukat Jose Manuel Sanchez, "İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşı tüm dünyada herkes kendi pozisyonunda sesini yükseltmeli. Özellikle bizim gibi adaletle, hukukla, insan haklarıyla bağlantılı iş yapanlar daha fazla sesini yükseltmeli." dedi.

Valensiya Barosuna bağlı avukat Paratari da, "Soykırım yapan İsrail'in insanlık ve savaş suçlarını karşı geldiğimiz için burada gösteri yapıyoruz. Bizler hukukçuyuz, yasaları, uluslararası hukuku biliyoruz. Filistin'de son iki yıldır yaşananlar bir savaş suçu ve Filistin halkına karşı soykırımdır." şeklinde konuştu.

Toplumsal Tepki ve Yaygın Gösteriler

İspanya genelinde İsrail karşıtı gösteriler son dönemde toplumun geniş kesimlerinde yoğunlaştı. Eğitimden kültür ve sanata, spordan hukuk dünyasına kadar farklı alanlardan vatandaşlar neredeyse her gün Filistin halkına destek veren eylemler düzenliyor.

İspanya ve İsrail Arasındaki Diplomatik Kriz

İki ülke arasındaki ilişkiler de geriliyor. İspanya hükümetinin 9 Eylül tarihinde İsrail'e karşı Gazze'deki eylemler nedeniyle açıkladığı 9 maddelik yaptırımın ardından karşılıklı açıklamalarla diplomatik kriz tırmandı. Bu sürecin ardından İspanya, Tel Aviv Büyükelçisini istişare için Madrid'e geri çekti.

İsrail ise Mayıs 2024'te İspanya'nın Filistin Devletini resmi olarak tanıma kararının ardından Madrid Büyükelçisini geri çağırmış; şu anda İsrail, İspanya'da maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

Ayrıca, bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösteriler nedeniyle engellenmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez, Rusya örneğine atıfta bulunarak İsrail'in de Gazze'yi işgalinden dolayı uluslararası tüm spor müsabakalarından men edilmesini istemişti.

Devlet yayıncısı RTVE de yönetim kurulunu toplayıp, "İsrail'in çıkarılmaması halinde gelecek yıl Eurovision şarkı yarışmasına katılmama ve bu yarışmayı canlı olarak yayınlamama" kararı almıştı.

