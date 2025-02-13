İspanyolların Trump Endişesi: Ekonomi Olumsuz Etkilenecek Mi?

İspanyol Kamuoyu Trump’a Nasıl Bakıyor?

Son günlerde yapılan anketler, İspanyolların büyük bir çoğunluğunun ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesinin ulusal ekonomiye negatif etkilerini düşündüğünü gözler önüne seriyor. İspanya'da Sosyolojik Araştırmalar Merkezi (CIS) tarafından gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 70,9’u, Trump döneminin İspanyol ekonomisini olumsuz etkileyeceğine inanıyor.

Olası Etkiler Üzerine Görüşler

31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında 4,042 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda, katılımcıların yalnızca yüzde 9,8'i Trump’ın ekonomik politikalarının olumlu olacağına dair fikir belirtti. Bu sonuçlar, İspanyollar arasında geniş bir kaygı tablosunu ortaya koyuyor.

Trump’ın Politikalarına İlişkin Diğer Görüşler

Trump’ın Gazze için sunduğu “devralma planı” hakkında ise yüzde 56,5’lik bir kesim, bu durumun barışa katkı sağlamayacağı görüşünde. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek adına Trump’ın iddiaları, katılımcıların yalnızca yüzde 20’si tarafından kabul görüyor.

İklim Değişikliği Endişesi

Katılımcıların yüzde 58,6’sı, Trump’ın uygulayacağı politikaların iklim değişikliği üzerinde “çok ya da yeterince” etkili olacağını belirtirken, anketin bir diğer dikkat çeken sonucu ise, katılımcıların yüzde 27,9’unun Trump’ın ABD Başkanı olduğunu bilmemesi veya politikaya dair bilgisizliğini ifade etmesi oldu.