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Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İhbarların Yüzde 35'i Gerçek Vaka

Isparta'da 2023'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yalnızca yüzde 35'i gerçek olay olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:50
Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi'nde İhbarların Yüzde 35'i Gerçek Vaka

Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yapılan Çağrılarda Dikkat Çeken Oran

Isparta'da, 2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan aramaların yalnızca yüzde 35'inin gerçek vakaları içerdiği açıklandı. Merkezin Müdürü İsmail Ünal, bu durumun acil durum yönetimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Açıklama ve İstatistikler

Ünal, AFAD, emniyet, itfaiye, jandarma, orman ve sağlık alanlarında 2024'te merkezin toplam 410 bin 882 kez arandığını ifade etti. Bu aramalar arasından 143 bin 603'ünün gerçek vaka olarak kaydedildiğini belirtti.

Ünal, geriye kalan 267 bin 279 aramanın ise vakalar olarak kaydedilmediğini, bunların içinde gereksiz olanların da bulunduğunu kaydetti. Bu durumun, acil yardım gereken durumlarda ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Vatandaşlardan Duyarlılık Bekleniyor

Merkezin Müdürü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesinin önemine dikkat çekerek, "Çağrı merkezi, gereksiz yere meşgul edilirse acil ihtiyacı olan bir insana ulaşamayabiliriz. Bu durum bir insanın hayatına da mal olabilir. Vatandaşlarımızdan ricamız, gerçekten acil yardıma ihtiyaçları olduğunda gece gündüz bizi arayabilirler. Aradıklarında da mümkün olduğu kadar sakin olurlarsa kendilerine daha hızlı hizmet verebiliriz," diye konuştu.

Isparta'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların sadece yüzde 35'inin gerçek...

Isparta'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların sadece yüzde 35'inin gerçek vakayı içerdiği bildirildi.

Isparta'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların sadece yüzde 35'inin gerçek...

Isparta'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların sadece yüzde 35'inin gerçek vakayı içerdiği bildirildi.

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