Isparta'da 10 Yataklı Entegre Devlet Hastanesi Temeli Atıldı

Isparta'nın Aksu ilçesinde, 10 yataklı entegre Devlet Hastanesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Vali Abdullah Erin, hastanenin ilçede hayati bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Sağlık Hizmetleri ve Teşekkür Mesajı

Vali Erin, konuşmasında son 20 yılda ülke genelinde büyük sağlık yatırımları yapıldığını belirterek, "Isparta'mız alabileceği hizmetlerin en güzelini aldı. Birçok ile örnek olacak seviyede sağlık hizmetleri sunuluyor. Bu başarıda emeği geçen Cumhurbaşkanımız, sağlık bakanlarımız ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum," dedi.

Aksu’ya Hak Ettiği Tesis

Hastane inşaatının Aksu ilçesine olan katkısına değinen Erin, "Aksu, hak ettiği bir sağlık tesisine kavuşuyor. İlçemizdeki yoğun katılım, bu hizmetin Aksu'ya yapılmasının isabetli olduğunu gösteriyor. Hayırlı olmasını dileyorum," ifadesini kullandı.

Temel Atma Töreni Detayları

Temel atma töreninde dualar eşliğinde hastanenin temeline beton dökme işlemi gerçekleştirildi. Törene, Vali Abdullah Erin'in yanı sıra Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun, Aksu Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Mehmet Ali Ertuğrul, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı.