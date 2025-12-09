Isparta'da 19 Narkotik Operasyonu (29 Kasım–6 Aralık): 8 Tutuklama

Isparta'da 19 narkotik operasyonu: 8 tutuklama

29 Kasım–6 Aralık döneminde gerçekleştirilen uygulama detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 29 Kasım–6 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 19 yakalama gerçekleştirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 2.393 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 92,17 gram bitkiye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,12 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 45,50 gram metamfetamin, 3,80 gram esrar, 45 adet sentetik ecza ve 1 hassas terazi yer aldı.

Bu kapsamda 46 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İşlemlerden 35 şüpheli'ye "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", 11 şüpheli'ye ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem uygulandı. Şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca denetimler sırasında 13 aranan şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi cezaevine teslim edildi.

