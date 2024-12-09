Isparta'da Askeri Helikopter Kazası: 5 Asker Şehit, 1 Yaralı

Isparta'da Askeri Helikopter Kazası

Isparta'da, eğitim uçuşu sırasında meydana gelen askeri helikopter kazasında 5 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Vali Erin'den Açıklama

Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde yaşanan kazanın detaylarını paylaştı. Vali Erin, helikopterin eğitim uçuşu esnasında düştüğünü belirterek, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu bulunuyor. Burada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü," dedi.

Kazada 5 askerin şehit olduğunu ve 1 askerin yaralandığını aktaran Vali Erin, yaralı asker için hastanede tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Tuggeneral İsa Baydilli'nin İsmi Geçiyor

Yaşanan kazada şehit düşen askerlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu öğrenildi. Olayın ardından askerlerin ailelerine başsağlığı dileniyor.

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopter düştü

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopter düştü