Isparta'da bağımlılık iddiaları çürütüldü: Üniversite anketi Türkiye ortalığını gösterdi

Isparta'da bağımlılık iddiaları bilimsel verilerle çürütüldü

Valilik toplantısında paylaşılan üniversite anketi, kentin Türkiye ortalamasına yakın olduğunu gösterdi

Isparta Valisi Abdullah Erin, sosyal medyada yer alan "Isparta'nın bağımlılık yapıcı madde kullanımında Türkiye birincisi olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Konuya ilişkin veriler, 2025 3. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında paylaşıldı.

Toplantıda, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yürütülen ve kentin bağımlılık düzeyini ölçen bilimsel çalışma kamuoyuyla paylaşıldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda kentin herhangi bir madde kullanımında Türkiye birincisi olmadığı tespit edildi.

Vali Erin, toplantıda yaptığı konuşmada kentin bağımlılık düzeyinin tespiti için yaklaşık 1 yıldır çalışma yürütüldüğünü belirterek, sosyal medyadaki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Erin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu hep reddettik. Isparta genelinde yürüttüğümüz maddeyle mücadele konusunda ortaya çıkan veriler, üniversitelerimizin çalışmaları ve diğer kurumlarımızın bulgularıyla bu görüşümüzü teyit eden bir sonuca ulaştık. Öngördüğümüzden farklı bir sonuç yok. Biz, iddia edildiği gibi bir madde kullanımında Türkiye'de birinci sırada değiliz. Bundan sonra da tüm kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sağlık teşkilatımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ile BAMKOM'un koordinasyonu içinde bağımlılığı en alt düzeye çekecek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Anketi yürüten Doç. Dr. Adnan Karaibrahimoğlu, çalışmanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen ASIST ölçeği uygulanarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Çalışma, tamamen bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış örneklemle ve yaklaşık 7 bin 200 katılımcı ile yapıldı.

Karaibrahimoğlu, sonuçlara ilişkin olarak, "Türkiye ortalaması yüzde 2,6 iken Isparta genelinde ortalamaya yakın bir kullanım sıklığı elde ettik. Isparta’da madde bağımlılığı ve kullanım sıklığı Türkiye ortalamasının çok altındadır. Bunu özellikle vurgulamak isterim." dedi.

Yetkililer, elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda bağımlılıkla mücadele çalışmalarının üniversiteler, sağlık kuruluşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve BAMKOM koordinasyonunda kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

