Isparta'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Isparta'da Trajik Olay

Isparta'nın Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen bir kavga sonucunda 18 yaşındaki genç Hasan Kabalak, sırtından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kavganın Sebebi Henüz Belirlenmedi

Olayın detaylarına göre, Kabalak ile 21 yaşındaki Sadık Enes Aydemir arasında, bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü ve Aydemir, Kabalak'ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay Yeri ve Müdahale

115 Acil Sağlık ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gelmesiyle birlikte Kabalak, hızla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Soruşturma Başlattı

Olay sonrası polis, şüpheli Aydemir'i gözaltına alarak soruşturma başlattı. Olayın nedenlerine dair incelemeler devam ediyor.