Isparta'da Çalınan 1600 Yıllık Tarihi Eser Ankara'da Ele Geçirildi

Isparta'da Çalınan Tarihi Mezar Steli Ankara'da Yakalandı

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde, 2017 yılında Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınan yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli, Ankara'da gerçekleştirilen bir polis operasyonuyla yeniden ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Geç Roma dönemine ait bu tarihi eser, üzerinde Grekçe yazılı Diodoros isminde bir komutana ithafen yapılmış mezar steli, 31 Ekim 2010 tarihinde Nevşehir’den Isparta'nın Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya gelen 4 kişi tarafından ele geçirildi. Bu kişiler Eğirler Köyü yakınlarında durdurularak gözaltına alınmıştı.

2014 yılından itibaren Yalvaç Müzesi Müdürlüğü envanterine dahil edilen eser, 2017 yılı içinde sergilendiği Yalvaç Hükümet Konağı ve Adliye Binası arasındaki demir korkuluklarla çevrili Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınmıştı.

Başarılı Operasyonla Eser Kurtarıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kaybolan kültürel varlıklar listesinde yer alan bu tarihi eser hakkında aldığı ihbar sonrasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ile harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, mezar steliyle birlikte 4 kişi, tarihi eserleri Ankara'ya getirip satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis tarafından el konulan mezar steli, yeniden envantere kazandırıldı.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.