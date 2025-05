Isparta’da Çevre Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Isparta'da Çevre Haftası Kutlamaları Başladı

Isparta'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri, "Çevrene İyi Bak, Plastiğini Getir, Gülünü Al" sloganıyla gerçekleştirildi.

Etkinliklerin Detayları

15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan etkinlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Burada yaptığı konuşmada, plastik kirliliğinin günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Çelen, her yıl milyonlarca plastiğin doğaya karıştığını belirterek, "Tek bir plastik şişenin bile doğada yıllarca çözülmeden kaldığını düşündüğümüzde, aldığımız her bir önlemin, attığımız her küçük adımın geleceğimiz için ne kadar değerli olduğunu anlayabiliriz" sözleriyle farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Bilimsel Tartışmalar ve Farkındalık Çalışmaları

Etkinlikler kapsamında, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Sularımızda Plastik Kirliliği" söyleşisinde, plastik atıkların su ekosistemine etkileri bilimsel olarak tartışıldı ve çözüm önerileri geliştirildi.

Etkinlikte ayrıca, kent merkezindeki bir parkta bir araya gelen kurum çalışanları ve vatandaşlar, çevre yürüyüşü yaparak çöp topladılar. Çöpünü getirenlere, çevre bilincini artırmak amacıyla gül verildi.

