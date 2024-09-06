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Isparta'da Darbedilen Genç Hayatını Kaybetti

Isparta'da sopayla darbedilen 25 yaşındaki Ertuğrul Samed Cendere hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 16:15
Isparta'da Darbedilen Genç Hayatını Kaybetti

Isparta'da Şok Olay: Genç Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Kutlubey Mahallesi'nde, 2 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki O.G. ile 25 yaşındaki Ertuğrul Samed Cendere arasında sert bir tartışma patlak verdi. Olayın ardından kavgaya dönüşen anlaşmazlık sonucu O.G., Cendere'yi sopayla darbetti.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cendere, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından O.G., polis tarafından gözaltına alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

O.G.'nin Savunması

Çiğ köftecilik yapan O.G.'nin ifadesinde, Cendere'nin kendi çalışanlarına hakaret ettiğini belirterek, kendisini savunmak amacıyla sopayla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Cenaze Töreni

Hastanede hayatını kaybeden Ertuğrul Samed Cendere, cenaze namazı için kent merkezindeki Dere Mahallesi'nde bulunan Mekke Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay, mahallede büyük üzüntü yarattı ve yerel halk arasında tartışmalara sebep oldu.

Isparta'da sopayla darbedilmesi sonucu hastanede yaşamını yitiren Ertuğrul Samed Cendere, kent...

Isparta'da sopayla darbedilmesi sonucu hastanede yaşamını yitiren Ertuğrul Samed Cendere, kent merkezindeki Dere Mahallesi Mekke Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Isparta'da sopayla darbedilmesi sonucu hastanede yaşamını yitiren Ertuğrul Samed Cendere, kent...

Isparta'da sopayla darbedilmesi sonucu hastanede yaşamını yitiren Ertuğrul Samed Cendere, kent merkezindeki Dere Mahallesi Mekke Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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