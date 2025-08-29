DOLAR
Isparta'da Depremzede Saadet Nalcı 'Moral İstasyonu'nda Türkülere Eşlik Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Isparta'ya yerleşen 76 yaşındaki Saadet Nalcı, 'Moral İstasyonu'nda gönüllü müzisyenlerle türkülere eşlik ederek moral buluyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:17
Türkülerle geçen günler, kaybolan izleri hafifletiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Isparta'ya yerleşen 76 yaşındaki Saadet Nalcı, kentteki 'Moral İstasyonu' adıyla bilinen çay ocağında gönüllü müzisyenlerle birlikte türkülere eşlik ederek zaman geçiriyor.

Depremin ardından memleketi Kahramanmaraş'tan AFAD aracılığıyla Isparta'ya getirilen Nalcı, yaklaşık üç yıldır burada yaşamını sürdürüyor. Çay ocağında çalan müzisyenlerin sesine katılarak, yaşadığı kayıpların izlerini silmeye çalışıyor.

Isparta'da 32 yıl önce açılan ve toplumun bir araya geldiği bir merkez haline gelen 'Moral İstasyonu', Nalcı gibi depremzedeler için sosyal bağların güçlendiği bir alan sunuyor. Nalcı, çayını yudumlarken türkülere eşlik ediyor, sanatın ve sohbetin sunduğu rahatlamayla moral buluyor.

Aktif sosyal yaşam ve kurslarla güç bulan dayanışma

Nalcı, gazetecilere yaptığı açıklamada kendisine her türlü desteğin sağlandığını belirterek yalnız yaşamasına rağmen yalnızlık hissetmediğini söyledi. Farklı şehirlerde yaşayan dört çocuğuyla telefonla görüştüğünü aktaran Nalcı, sosyal hayata katılmaya önem verdiğini ve halk eğitim merkezi kurslarından 25 sertifika aldığını anlattı.

Nalcı'nın sözleri şöyle: "Evde durmak yerine kurslara katılırım. Isparta'da 'Moral İstasyonu'na gelerek burada güzel vakit geçiriyorum, güzel dostluklar kuruyorum."

Sosyal etkinlikler düzenleyen 'Moral İstasyonu'nun işletmecisi Ramazan Akden ise depremzedelere destek olduklarını dile getirdi ve merkezin dayanışma ve moral bulma açısından önemine vurgu yaptı.

Saadet Nalcı'nın hikayesi, müziğin ve toplum desteğinin deprem sonrası iyileşme sürecindeki rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

