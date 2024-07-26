Isparta'da Dolandırıcılık Olayı: Zanlı Gaziantep'te Yakalandı

Isparta'da Dolandırıcılık Skandalı

Isparta'da bir kişinin dolandırıldığı iddiaları üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, suçlunun izini Gaziantep'te buldu.

Şüpheli Tutuklandı

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla kendisini "yatırım danışmanı" olarak tanıtan bir dolandırıcının, kurbanından 278 bin lira aldığını belirledi. Dolandırıcının Yakalınması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, dolandırılan paranın bir kripto para şirketine gönderildiği tespit edildi. Şüphelinin Gaziantep'te olduğu bilgisinin alınmasının ardından, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Gaziantep'teki operasyonda gözaltına alınan şüpheli E.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nitelikli Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan E.D., "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.