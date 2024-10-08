Isparta'da Drift Yapan Sürücüye Yüksek Ceza

Isparta'da Drift Ceza Rekoru

Isparta'da drift yapan bir sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 bin 233 lira ceza ile cezalandırıldı. Olay, kentteki bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleştirilen drift eylemi ile ilgili olarak gündeme geldi.

Alışveriş Merkezinde Drift Eylemi

Ekipler, drift yapıldığına dair bir ihbar alarak hemen harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, drift yapan aracın plakasını tespit etti. Sürücünün A.A. olduğu belirlendi. Sürücü Dikkat Çekti

Kameralarda kaydedilen görüntülerde, A.A.'nın yolda duran bir vatandaşın etrafında dönerek drift yaptığı, bu esnada başka araçların da yoldan geçtiği görüldü. Bu durum, yetkililerin dikkatini çekti.

Söz konusu eylem, hem can güvenliğini tehdit etmesi hem de trafikteki düzeni bozması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından ağır bir ceza ile sonuçlandı.