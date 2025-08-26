DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,82 -0,3%
ALTIN
4.462,62 -0,64%
BITCOIN
4.503.297,14 -0,08%

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde atlayan genç boynu kırıldı, 14 gün sonra hayatını kaybetti

Yalvaç'ta Eğirdir Gölü Suçıkan mevkisinde atlayan İsmail Karaaslan (19), kafasını zemine çarparak boynu kırıldı; 14 günlük tedavi sonrası yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 19:28
Isparta'da Eğirdir Gölü'nde atlayan genç boynu kırıldı, 14 gün sonra hayatını kaybetti

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde atlama sonucu ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

Yalvaç Suçıkan mevkiinde meydana gelen olay

İsparta'nın Yalvaç ilçesinde, Eğirdir Gölü Suçıkan mevkisinde yaşanan kazada İsmail Karaaslan (19), arkadaşlarıyla birlikte göle atladığı sırada kafasını zemine çarptı.

Arkadaşlarının suda hareketsiz halde bulduğu genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde boynunun kırıldığı tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan Karaaslan, yürütülen tedavi sürecinin ardından 14 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Kenya'da Boni Ormanı Operasyonu: Eş-Şebab'ın 5 Üyesi Öldürüldü
3
Ukrayna, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda 'Ukrayna-Benelüks formatı'nı başlattı
4
Antalyaspor Dario Saric’i 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
5
Hakan Fidan Dublin'de Senatör Alison Comyn ile Görüştü
6
İsrail ordusu: Nasır Hastanesi saldırısı 'kamerayı vurmak' için yapıldı — 5 gazeteci öldü
7
Bursa'da Operasyon: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025