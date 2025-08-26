Isparta'da Eğirdir Gölü'nde atlayan genç boynu kırıldı, 14 gün sonra hayatını kaybetti

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde atlama sonucu ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi

Yalvaç Suçıkan mevkiinde meydana gelen olay

İsparta'nın Yalvaç ilçesinde, Eğirdir Gölü Suçıkan mevkisinde yaşanan kazada İsmail Karaaslan (19), arkadaşlarıyla birlikte göle atladığı sırada kafasını zemine çarptı.

Arkadaşlarının suda hareketsiz halde bulduğu genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde boynunun kırıldığı tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan Karaaslan, yürütülen tedavi sürecinin ardından 14 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.