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Isparta'da Eğitim Uçuşu sırasında Düşen Helikopterde 5 Şehit, 1 Yaralı

Isparta'da düşen helikopterde 5 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı. Vali Abdullah Erin açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:00
Isparta'da Eğitim Uçuşu sırasında Düşen Helikopterde 5 Şehit, 1 Yaralı

Isparta'daki Helikopter Kazasında 5 Asker Şehit Oldu

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterdeki askerlerin durumuna dair acı bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan açıklamada, şehit olan asker sayısının 5'e yükseldiği, 1 askerin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Gelişmelerin Detayları

Vali Erin, kaza sonrası yaşanan trajediyi saygıyla anarak, yetkililerin olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattığını ifade etti. Isparta ve çevresindeki hemşehrilerine başsağlığı dileklerini ileten Erin, yaralı askerin tedavi sürecinin takip edileceğini de vurguladı.

Askeri Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Bu üzücü olay, Isparta'da büyük bir üzüntü yarattı. Askeri yetkililerin konuyla ilgili yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

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