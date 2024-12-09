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Isparta'da Eğitim Uçuşu Sırasında Helikopter Düştü: 4 Asker Şehit Oldu

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düşmesi sonucunda 4 askerimiz şehit oldu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:02
Isparta'da Eğitim Uçuşu Sırasında Helikopter Düştü: 4 Asker Şehit Oldu

Isparta'da Acı Kaza

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu esnasında bir askeri helikopterin düştüğünü açıkladı. Bu talihsiz olay, bölgedeki güvenlik güçlerini derinden etkiledi.

4 Askerimiz Şehit Oldu

Helikopter kazası sonucunda 4 askerimiz şehit oldu. Vali Erin, olayla ilgili detaylı bilgi vererek, kazanın sebebinin belirlenmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığını kaydetti.

Bu üzücü durum, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğdu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileyen Vali Erin, her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını vurguladı.

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopter düştü

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopter düştü

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