Isparta'da Ekin Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Bağkonak köyünde bulunan ekin tarlasında çıkan yangın, bölgedeki tarım arazisine zarar verdi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Olay, ekin tarlasındaki yangın ihbarı üzerine Yalvaç Belediyesi, Bağkonak ve Kuyucak köylerinden itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle başladı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık üç saatlik bir çalışma ile alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonucunda, 500 metrekarelik alanda ekili buğday, 150 saman balyası ve 10 dekar saman yapmak için hazırlanan posa büyük ölçüde zarar gördü. Ayrıca, arazide çalışan traktör ve balya makinesi de yanmaktan son anda kurtarıldı.

Bölgedeki yangın, çiftçiler üzerinde maddi kayıplara yol açarken, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi olayın daha da büyümesini engelledi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın zarara neden oldu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın zarara neden oldu.