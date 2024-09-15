Isparta'da Ev Yangını: Anne ve İki Çocuğu Yaralandı

Isparta'da Yangın Faciası

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir anne ve iki çocuğu yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının Detayları

Olay, Çadır Mahallesi'nde, Selvinaz Ergin'e ait konutta gerçekleşti. Yangının büyümesi sonucunda, çevredeki diğer evlere de sıçradı.

Acil Müdahale

Yangın ihbarının ardından, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangında anne Selvinaz ve çocukları Yiğit Musa ile Poyraz Ergin yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının Sonuçları

Yangının neden olduğu hasar ve yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi, yetkililer tarafından yapılacak açıklamalarla kamuoyuyla paylaşılacak.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.