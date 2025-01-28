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Isparta'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Isparta'da, FETÖ üyeliği nedeniyle 6 yıl 3 ay ceza alan firari hükümlü yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:26
Isparta'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Isparta'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.A, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin tespiti ve yakalanması amacıyla il genelinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu operasyon kapsamında, N.A'nın yakalanması için düzenlenen baskında, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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