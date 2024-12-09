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Isparta'da Helikopter Kazasında 5 Şehit, 1 Yaralı

Isparta'da UH-1 tipi helikopterin kazasında 5 personel şehit oldu, 1 personel ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:20
Isparta'da Helikopter Kazasında 5 Şehit, 1 Yaralı

Isparta'da Eğitim Uçuşu Kazası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da eğitim uçuşu gerçekleştiren UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Kazada 5 personelin şehit olduğu, 1 personelin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Açıklama ve Duygular

MSB'nin duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz.

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