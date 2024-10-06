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Isparta'da Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında Yakalandı

Isparta'da iki maskeli şahıs, bir dükkandan imitasyon bilezik çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 19:39
Isparta'da Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında Yakalandı

Isparta'da Hırsızlık Olayı

Isparta'da meydana gelen olayda, maskeli iki kişi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden imitasyon bilezikleri çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına işlenirken, işyeri sahibi Fatih Arıkaya, olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini belirtti.

Olayın Detayları

Hırsızlar, Arıkaya'ya ait altın kaplama ürünlerin sergilendiği dükkana camları kırarak girdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, maskeli hırsızların çekiçle camı kırdığı ve vitrinlerdeki bilezikleri alarak kaçış anı açıkça görüldü.

İş Yeri Sahibi Arıkaya'nın Açıklamaları

Fatih Arıkaya, olayın ardından polis ekiplerinin inceleme yaptığını ifade etti. Arıkaya, "Vitrinde ürünlerin altın kaplama olduğunu belirten yazılar vardı ama muhtemelen bunların gerçek altın olduğunu zannettiler," diyerek hırsızların hatasına dikkat çekti.

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