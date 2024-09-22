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Isparta'da Hobi Bahçesinde 2 Kilo 200 Gramlık Patlıcan Yetişti

Yalvaç'ta bir çiftçinin bahçesinde yetişen dev patlıcan, bölgede dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:50
Isparta'da Hobi Bahçesinde 2 Kilo 200 Gramlık Patlıcan Yetişti

Isparta Yalvaç’ta Dev Patlıcan Keşfedildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yer alan Bağkonak köyünde, emekli devlet memuru Mehmet Aydın tarafından işletilen hobi bahçesinde dikkat çeken bir patlıcan yetişti. Bu patlıcanın ağırlığı tam 2 kilo 200 gram olarak belirlendi.

Bahçeye Gittiğinde Karşılaştı

Mehmet Aydın, sebzelerini toplamak amacıyla bahçesine gittiğinde, bu dev patlıcanı fark etti. Hemen tartmaya götürdü ve sonucu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Yerel Tarım Müdürlüğü İncelemede Bulundu

Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın bahçesinde yetişen bu patlıcanı inceledi. Ayrıca, patlıcanın tohumlarının alınması için de özel çalışmalar başlatıldı. Yöre halkı, bu dev patlıcan hakkında konuşarak merak içinde kalırken, Aydın, patlıcanın tamamen organik olduğunu vurguladı.

Organik Üretim Vurgusu

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bahçemdeki bir patlıcanın anormal şekilde büyüdüğünü gördüm. Ürünlerimizi kendimiz tüketiyoruz, bu nedenle hiçbir hormon veya zirai ilaç kullanmıyoruz” dedi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin...

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaştı. Bağkonak köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin...

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaştı. Bağkonak köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin...

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaştı. Bağkonak köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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