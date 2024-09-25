Isparta'da Kaçak Avcılık Cezası: 61 Bin Lira

Isparta'da Kaçak Avcılıkla Mücadele

Isparta'da gerçekleştirilen denetimlerde

6 kişi kaçak avcılık yaparken yakalandı. Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik bölgelerinde kaçak avlanma faaliyetlerine karşı sıkı kontroller gerçekleştirdi.

Cezalar ve Taktikler

Yapılan denetimler sonucunda, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince, toplamda 61 bin 738 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, av sırasında kullanılan bir tüfek de ekipler tarafından el konularak incelenmek üzere alındı.

Böylelikle, Isparta'nın doğal ekosisteminin korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi açısından önemli bir adım atılmış oldu.