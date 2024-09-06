Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Isparta'da Kapkaç Olayı: Emeklinin Parası Güvenlik Görevlisi Sayesinde Kurtarıldı

Isparta'da bir emeklinin maaşını kapkaçla çalan şüpheli, bankanın güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:56
Isparta'da Kapkaç Olayı: Emeklinin Parası Güvenlik Görevlisi Sayesinde Kurtarıldı

Isparta'da Kapkaç Olayı

Isparta'da emekli bir vatandaş, bankadan maaşını çekerken kapkaç yöntemiyle mağdur oldu. Gülkent Kavşağı'ndaki bir bankadan çıkan emekli, poşetinde taşıdığı 71 bin 910 lira ile hızla uzaklaşan bir şüpheliyle karşılaştı.

Güvenlik Görevlisinin Dikkati

Olay anında bankanın güvenlik görevlisi Y.E, durumu hemen fark ederek polis ekiplerine bilgi verdi. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle güvenlik görevlisi, olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Polis, Y.E'nin verdiği bilgiler doğrultusunda yaptığı çalışmada, şüpheli E.A.'yı sadece 2 saat içinde yakaladı. Şüphelinin üzerindeki aramada, ç stolen paranın bir kısmıyla birlikte uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Hukuki Süreç Başlıyor

Emniyette işlemleri tamamlanan E.A., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, bankadaki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Isparta'da bir emeklinin maaşını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik görevlisinin dikkati...

Isparta'da bir emeklinin maaşını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi