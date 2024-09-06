Isparta'da Kapkaç Olayı: Emeklinin Parası Güvenlik Görevlisi Sayesinde Kurtarıldı

Isparta'da Kapkaç Olayı

Isparta'da emekli bir vatandaş, bankadan maaşını çekerken kapkaç yöntemiyle mağdur oldu. Gülkent Kavşağı'ndaki bir bankadan çıkan emekli, poşetinde taşıdığı 71 bin 910 lira ile hızla uzaklaşan bir şüpheliyle karşılaştı.

Güvenlik Görevlisinin Dikkati

Olay anında bankanın güvenlik görevlisi Y.E, durumu hemen fark ederek polis ekiplerine bilgi verdi. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle güvenlik görevlisi, olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Polis, Y.E'nin verdiği bilgiler doğrultusunda yaptığı çalışmada, şüpheli E.A.'yı sadece 2 saat içinde yakaladı. Şüphelinin üzerindeki aramada, ç stolen paranın bir kısmıyla birlikte uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Hukuki Süreç Başlıyor

Emniyette işlemleri tamamlanan E.A., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, bankadaki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Isparta'da bir emeklinin maaşını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.