Isparta'da Kardeşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Isparta'da Kardeş Katili Tutuklandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, tartışma sonucu kardeşi A.Ö'yi av tüfeğiyle öldüren D.Ö. tutuklandı. Olay, Sücüllü köyünde gerçekleşti.
Olayın Detayları
Dün meydana gelen kargaşada, D.Ö. (45), yaşadığı gerilim sonucu 43 yaşındaki kardeşi A.Ö'yü öldürürken, baba B.Ö. (73) ise yaralandı. D.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Mahkeme Süreci
Yargı önüne çıkarılan zanlı, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.