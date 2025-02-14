Isparta'da Kayıp Çocuk Kemal Aksüzek'in Cenazesi Defnedildi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra çalılık alanda ölü bulunan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in cenazesi, defnedilmek üzere aile kabristanlığına götürüldü.

Cenaze, Isparta Şehir Hastanesi morgundan alındıktan sonra ilçe merkezindeki Sinanbey Camisi'ne getirildi. Cenaze töreninde Kemal Aksüzek'in anne ve babası, Zeliha ve Yılmaz Aksüzek, büyük bir üzüntüyle ayakta durmaya çalıştılar.

Cenaze, cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi. Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu Kaymakamı Kerem Türker, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Yunus Emre Karamanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi'nde yaşayan ailenin, 10 Şubat saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusu yapması üzerine, AFAD tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. Kemal Aksüzek’in cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki çalılık alanda bulunmuştu.