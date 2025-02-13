Isparta'da Kayıp Çocuk Ölü Bulundu

Isparta'da Kayıp Çocuğun Cesedi Bulundu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailelerinin 3 gün önce kaybolduğunu bildirdiği 16 yaşındaki Kemal Aksüzek, ölü bulundu. Aksüzek'in, 3 gün önce avlanmak için evinden çıktığı belirtildi.

Arama Çalışmaları Ayrıntıları

Çocuğun kaybolduğu392 gün boyunca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) dahil, toplam 144 kişilik bir ekip tarafından arama çalışmaları sürdürüldü. Ekipler, ormanlık ve çalılık alanlarda yoğun çaba harcadı.

Cesedin Bulunma Yeri

Sonunda, Aksüzek'in cansız bedeni, evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir çalılık alanda bulundu. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, incelemelere devam ediyor. Ailenin kayıp başvurusu ise 10 Şubat saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılmıştı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü bulundu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü bulundu.