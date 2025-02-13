DOLAR
36,12 0,03%
EURO
37,65 -0,28%
ALTIN
3.390,57 -0,73%
BITCOIN
3.462.123,54 1,22%

Isparta'da Kayıp Çocuk Ölü Bulundu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 3 gündür kayıp olan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek, ölü olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:07
Isparta'da Kayıp Çocuk Ölü Bulundu

Isparta'da Kayıp Çocuğun Cesedi Bulundu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailelerinin 3 gün önce kaybolduğunu bildirdiği 16 yaşındaki Kemal Aksüzek, ölü bulundu. Aksüzek'in, 3 gün önce avlanmak için evinden çıktığı belirtildi.

Arama Çalışmaları Ayrıntıları

Çocuğun kaybolduğu392 gün boyunca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) dahil, toplam 144 kişilik bir ekip tarafından arama çalışmaları sürdürüldü. Ekipler, ormanlık ve çalılık alanlarda yoğun çaba harcadı.

Cesedin Bulunma Yeri

Sonunda, Aksüzek'in cansız bedeni, evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir çalılık alanda bulundu. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, incelemelere devam ediyor. Ailenin kayıp başvurusu ise 10 Şubat saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılmıştı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü bulundu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hayvancılık Bilgi Yarışması: Dereceye Girenlere Yem Hediye Edildi
2
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın Acı Haberi İzmir'de Aileye Ulaştı
3
Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Görüştü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdamda Büyük Artış Sağlandığını Açıkladı
5
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı
6
Aydın'da Dalgalar Tarafından Aşındırılan Bölgeden Heykel Parçası Çıktı
7
Tokayev: Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Tutumlarımız Gerçeğe Dönüşüyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!