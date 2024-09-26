Isparta'da Kazada 5 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Detaylar

Olay, Fatih Mahallesi'ndeki 209 Cadde Kavşağı'nda gerçekleşti. Halil Sonkaya'nın kullandığı 32 FA 806 plakalı otomobil, Muhammet Ali Demirer yönetimindeki 32 AES 670 plakalı araçla çarpıştı.

Yardım ve İlk Tedavi

Kaza ihbarının ardından, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılara İyi Haber

Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılıyor.

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.